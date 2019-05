Precipita dal muraglione: ragazza grave soccorsa dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Precipita dal muraglione di viale della Rimembranza, nella Città Alta, sotto gli occhi di tante persone. È ricoverata in condizioni serie una giovane donna romena, che è stata soccorso dall'eliambulanza e trasportata all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dopo un volo di circa cinque metri. L'episodio, una caduta accidentale quanto hanno ricostruito i carabinieri, è avvenuto nella prima mattinata, poco dopo le 8. Non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono gravi. Della vicenda se ne stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Civitanova che stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'ipotesi è che si sia trattato di una caduta accidentale: probabilmente, per cause in corso di accertamento, la romena ha perso l'equilibrio.