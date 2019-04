Scaldano la pizza: coniugi intossicati morti i pappagalli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Cucinano la pizza su una teglia nuova e si sentono male: moglie e marito ricoverati al pronto soccorso. Morti cinque dei sei pappagalli che erano in casa. L’ipotesi è che si sia trattato di una intossicazione da teflon, la sostanza da cui sono solitamente rivestite certe pentole e teglie antiaderenti. L’episodio è avvenuto l’altra notte, intorno alle 3, in un appartamento di Porto Potenza.Nella casa, in quel momento, si trovavano due coniugi romani, entrambi cinquantenni, ospiti di un parente che aveva messo loro a disposizione la casa per il periodo delle festività pasquali e dei giorni festivi a seguire. I due, in giornata, avevano acquistato una teglia e, a cena, l’avevano utilizzata per cucinare delle pizze. Ad un certo punto, qualche ora più tardi, appunto intorno alle 3, i due coniugi romani si sono sentiti male. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. Insieme a loro anche i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione, che fa capo alla Compagnia di Civitanova guidata dal maggiore Enzo Marinelli. I due, stando a quanto è stato accertato, sono rimasti intossicati dall’inalazione di qualche sostanza.