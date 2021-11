Scoppia l'incendio in un appartamento: tre persone all'ospedale intossicate dal fumo

SARNANO - Scoppia l'incendio in un appartamento: tre persone in ospedale per controlli dopo un principio d'intossicazione. È successo questa mattina intorno alle 9 in contrada Campanotico a Sarnano: immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme dopo l'allarme lanciato dai vicini. Sul posto anche i carabinieri e i soccorritori del 118, che hanno accompagnato tre persone all'ospedale per controlli per un un principio d'intossicazione per aver inalato fumo.

