Incendio in un appartamento di Grottammare, intossicati madre e due figli

GROTTAMMARE - I vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti a Grottammare per un principio di incendio in un appartamento abitato da una madre e due figli in via Lame.

Corto circuito

L'incendio è scaturito probabilmente per un corto circuito. I tre inquilini sono rimasti leggermente intossicati ma non sono gravi. Sono stati trasportati al pronto soccorso di San Benedetto per approfondimenti e controlli. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza e bonificato l'appartamento.