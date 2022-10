CIVITANOVA - Muore a 52 anni per un aneurisma cerebrale, donati gli organi. È l’ultimo gesto di generosità e d’amore di una donna di Potenza Picena. Lascia un figlio di 22 anni e la madre. Pochi giorni fa la 52enne era arrivata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta in gravissime condizioni a causa di un aneurisma cerebrale, che purtroppo non le ha lasciato scampo. Un malore improvviso e, poco dopo, il tragico epilogo: la donna, purtroppo, è morta all’ospedale.

Malore fatale, donna di 52 anni dona gli organi

L’altra notte è stato effettuato il prelievo multiorgano da parte di una equipe di sanitari arrivati da Ancona, che hanno prelevato fegato e reni. L’operazione è andata avanti per diverse ore. È cominciata, appunto, l’altra notte, a poche ore di distanza dalla morte della cinquantaduenne, fino alle 7 del mattino di ieri. Invece, nelle prossime ore, sono in arrivo dei medici da Trento che faranno il prelievo multitessuto, vale a dire una serie di tessuti che serviranno per più interventi di ricostruzione e che saranno trasportati nelle banche dei tessuti. Infine, verrà effettuato il prelievo delle cornee, destinate alla banca degli occhi di Fabriano. La scelta della cinquantaduenne salverà altre vite. Era volontà della donna quella di donare gli organi una volta morta e la sua decisione è stata condivisa dai familiari.