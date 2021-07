Blitz della polizia municipale a Porto Potenza, venditore abusivo fugge tra gli ombrelloni

POTENZA PICENA - Venditori abusivi in spiaggia, tre i sequestri effettuati nella mattinata di ieri dalla polizia municipale. In un caso, venditore abusivo in fuga tra gli ombrelloni, sotto gli occhi stupiti dei bagnanti che a quell’ora affollavano la spiaggia. Come ogni week end estivo si intensificano i controlli sul litorale. Ieri l’attenzione degli agenti era puntata su tratto che da via Gramsci, zona Lido Bello, va verso il camping Regina. La presenza degli uomini in divisa ha generato un fuggi fuggi tra i venditori abusivi e, intorno alle 8.45 del mattino, gli agenti hanno sequestrato della merce che era stata abbandonata, mentre colui che la trasportava per venderla in spiaggia si è dato alla fuga per evitare guai. Sequestrato, poi, poco dopo, anche un borsone che è stato rinvenuto nelle vicinanze dello stabilimento balneare L’approdo. Intorno alle 11.45, l’episodio più movimento che ha richiamato l’attenzione di tutti coloro che stavano trascorrendo la mattinata al mare, tra bagni e tintarella. Sulla spiaggia all’altezza del camping Regina, al confine con Porto Recanati, un venditore abusivo, alla vista degli agenti della polizia municipale, ha abbandonato la merce a terra ed è scappato via. Complessivamente, sono stati sequestrati 40 teli per il lettino, 25 copri divani, 74 anelli, 50 bracciali di bigiotteria, 20 bracciali in corda decorati con delle perle e 67 collane più 3 zaini.

