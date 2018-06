Gli autisti certificati consegnano la merce nell'isola pedonale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un furgone a metano, a basso impatto ambientale, per la distribuzione delle merci nella Ztl del centro storico. E autisti certificati per azzerare il rischio di attentati nelle zone pedonali. Dopo l’inaugurazione del CDU - Centro Distribuzione Urbana di Ancona del Consorzio Cls, lo scorso dicembre in via Conti, da ieri è operativo il primo furgone a metano che consegna capi di abbigliamento appesi, senza il bauletto di cartone. La sperimentazione è partita con il negozio di abbigliamento maschile Dan John, in corso Garibaldi, ma il CDU è già in contatto con altri negozi del corso ed è disponibile a consegnare anche alimentari e bevande. Questa sperimentazione è la seconda in Italia, dopo il CDU di Roma San Lorenzo. L’obiettivo è l’ottimizzazione della distribuzione che, oltre ad una maggiore efficienza, si traduce in un numero ridotto di autocarri addetti alle consegne che entrano nel cuore della città. Ne consegue un minore inquinamento ambientale e acustico, meno traffico, meno veicoli in sosta irregolare per lo scarico e carico merci, migliore circolazione pedonale e veicolare, creando benefici per la cittadinanza e i turisti.