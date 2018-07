Merce di lusso falsa online Un'intera famiglia finisce sotto accusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Avrebbero contraffatto per mesi prodotti d’alta moda, riproducendo griffe come Yves Saint Laurent, Hermes, Celine, Gucci e Stella McCartney. La merce sarebbe stata venduta principalmente sul web, spacciandola per originale e conforme alla casa madre. L’attività avrebbe coinvolto, stando alle accuse della procura, un’intera famiglia residente a Civitanova. Cinque componenti sono finiti nel mirino degli inquirenti nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Dda di Ancona e parte del gruppo (la posizione per due è stata stralciata) rischia il rinvio a giudizio. Ieri si è tenuta l’udienza preliminare al tribunale dorico, competente per i reati distrettuali. L’udienza è stata rinviata al 4 dicembre. Pesantissime le accuse: la procura contesta l’associazione a delinquere finalizzata alla truffa, alla contraffazione, alla ricettazione e commercio di prodotti falsi. La costituzione di parte civile è stata presentata da tre brand: Stella McCartney, Yves Saint Laurent ed Hermes.