Potenza Picena, l'auto si sfrena e la travolge nel garage: grave una donna, arriva l'eliambulanza

POTENZA PICENA - Paura questa mattina nel centro storico di Potenza Picena. Una donna si trovava nel suo garage quando un'auto parcheggiata all'interno della struttura si è sfrenata e l'ha travolta. I familiari hanno subito soccorso la donna e hanno chiamato il 118. I sanitari, una volta prestate le prime cure, hanno deciso per il trasporto in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona per una sospetta frattura del bacino. La donna è rimasta sempre cosciente e non dovrebbe essere in pericolo di vita.