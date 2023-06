A Potenza Picena la gara regionale di primo soccorso di Croce Rossa Italiana

POTENZA PICENA - Domenica 2 luglio i volontari dovranno confrontarsi con diversi scenari, oltre a quelli sanitari, in cui mettere in pratica le loro conoscenze anche in tema di diritto internazionale umanitario, storia, principi e giovani di Croce Rossa.

A partire dalle 10.45 si svolgerà a Potenza Picena la Gara Regionale di Primo Soccorso per i volontari della Croce Rossa Italiana, sotto il coordinamento del Comitato Regionale Marche della Croce Rossa Italiana e grazie all’ospitalità e supporto del Comitato Locale di Croce Rossa italiana, di Porto Potenza Picena, presieduta dal Presidente Matteo Carlocchia. Durante la prova scenderanno in campo cinque squadre provenienti da tutto il nostro territorio (Castelplanio, Fermo, Cingoli, Urbino e Porto Potenza Picena) composte da 1 leader, 1 accompagnatore e 5 volontari. L’imponente macchina organizzativa sarà composta da circa 150 volontari in supporto alla logistica, segreteria e allestimento scenari con diversi figuranti che simuleranno incidenti e patologie.

Chi ha aderito



I team, che hanno aderito a questa importante iniziativa, dopo un primo momento formativo sia teorico sia pratico, si sfideranno cimentandosi in azioni di primo soccorso. Sarà ospite di questa edizione anche una rappresentativa della Lombardia, che approfitterà per allenarsi in vista delle prossime gare nazionali di Caserta in programma a settembre.

La salute



I partecipanti dovranno affrontare situazioni complesse in cui non sarà richiesto un mero intervento sanitario, ma dovranno confrontarsi anche con ipotetici scenari internazionali, in cui mettere in pratica le loro conoscenze in tema di diritto internazionale umanitario, storia, principi e giovani di Croce Rossa.

«La tutela alla salute e la promozione dell’educazione alla salute e alla sicurezza delle persone è uno degli obiettivi della nostra associazione - evidenzia la Delegata Tecnica Regionale Salute CRI Alice Brisighelli, referente del progetto - Le squadre, seguendo un percorso che si sviluppa a Potenza Picena, si troveranno ad affrontare diverse simulazioni e dovranno coordinare il proprio intervento al fine di garantire un primo soccorso rapido ed efficace».



«Le gare sono un momento di confronto e crescita, una sana competizione ed un’occasione per vivere assieme una giornata all’insegna dei principi della Croce Rossa Italiana» dichiara altresì il Presidente Regionale Marche della Croce Rossa Italiana Andrea Galvagno. Il programma prevede alle ore 10 il ritrovo delle squadre; alle 10.45 l’inizio della gara; alle 16 la fine della gara; alle ore 16.30 la cerimonia di chiusura e la premiazione presso Piazza Giacomo Matteotti, con la partecipazione delle autorità istituzionali.