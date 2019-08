Il panino al cioccolato più lungo del mondo è lungo 132,86 metri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilalla crema di cioccolatomisura 132,66 metri. A detenere il nuovoè il Comitato della Provincia didellaL’ufficialità è arrivata a poco più di due mesi dall’impresa dei volontari della CRI di Como che, in occasione dei 155 anni della Croce Rossa Italiana lo scorso 16 Giugno, si sono lanciati in questa “dolce” avventura. Un particolare evento per far conoscere l’Associazione sul territorio e finanziare le molteplici attività del Comitato a favore delle persone in stato di vulnerabilità attraverso un momento di convivialità.Oltreper montare impastatrici, forni, gazebi e decine di tavoli nel centro della città lombarda. Tutto grazie ai di volontari che, insieme ad alcuni panettieri locali, gli studenti dell'(Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale) e diversi sponsor, hanno trasformato un sogno in realtà. Dopo la misurazione, il panino è stato distribuito a centinaia di passanti e turisti.«L’idea per la realizzazione di questo Guinness –spiegala promotrice dell’iniziativa - è nata durante una riunione del gruppo giovani del nostro comitato. Si è pensato di realizzare qualcosa di grande ed unico per far conoscere la nostra Associazione, per collaborare con i vari enti del territorio e per unire la popolazione con un prodotto conosciuto e da tutti amato. Fino alla fine della realizzazione del guinness, io come credo anche gli altri, non ci credevamo e il 16 Giugno eravamo tutti concentrati solo a dare il massimo ed a arrivare alla fine dei 132 metri. Oggi ricevere finalmente il responso positivo, quindi l'approvazione del nostro guinness, mi ha riempita di gioia, ma soprattutto mi ha fatto capire che con l'aiuto, l'impegno, la fatica e la determinazione si possono raggiungere grandi obiettivi».«L’iniziativa pensata dal gruppo Giovani della CRI per coinvolgere la città, i panettieri, tanti ragazzi e famiglie ha strappato questo insperato successo – aggiungeanche lui volontario del Comitato di Como – Prima il record apparteneva all'azienda Ferrero che aveva preparato un panino di 120 metri».