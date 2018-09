Bambino di 18 mesi si ustiona con l'acqua bollente: corsa al Salesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA – Si ustiona le manine con l'acqua bollente di una pentola, bimbo di 18 mesi finisce all'ospedale Salesi di Ancona. L'allarme è scattato intorno alle 15.30, quando la mamma del piccolo (entrambi di origini pakistane) ha allertato il 118. Il bambino - non si sa bene in che modo ci sia riuscito - ha messo tutte e due le mani dentro una pentola dove c'era dell'acqua bollente.. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto, a sirene spiegate, sono intervenute una ambulanza della Croce Verde e l'automedica del 118. E’ stato disposto il trasferimento all'ospedale Salesi di Ancona per un controllo e una medicazione più specifici.