Anziano interviene nella lite tra fidanzati, viene aggredito e finisce all'ospedale

POTENZA PICENA - Momenti di paura venerdì sera, intorno alle ore 20.45, in via Dante Alighieri a Porto Potenza Picena, nei pressi di uno stabilimento balneare. Si è verificata una violenta lite tra due giovani fidanzati. Un testimone ha immediatamente richiesto l’intervento dei carabinieri e mentre i militari dell’Arma si stavano recando sul luogo della lite è intervenuto un altro cittadino, di circa 70 anni, che si frapposto tra i due fidanzati con l’intento di proteggere la ragazza. Ma è stato spintonato dal giovane, che lo ha fatto cadere a terra (è stato necessario l’intervento degli operatori dell’emergenza sanitaria del 118).Nel frattempo i due giovani si sono allontanati e l’anziano è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Marche, dove i medici gli hanno riscontrato delle lievi lesioni (procedibili a querela). Il paziente è rimasto in osservazione per lo stato di turbamento causato dell’episodio di violenza. Intanto i carabinieri della Compagnia civitanovese hanno acquisito le testimonianze e sono riusciti ad identificare il giovane, residente della zona. Resta da vedere se l’anziano deciderà di sporgere querela, solo in quel caso l’aggressione avrà degli strascichi giudiziari.