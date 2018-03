Sorprende il ladro che armeggia dentro casa e lo insegue con un bastone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Verso l’ora di pranzo di lunedì, il solito ladro è riuscito ad entrare in un appartamento di via Gigli, ancora una volta forzando una finestra a pian terreno. Dopo aver rovistato un po’ per tutte le stanze, si è fermato in cucina. Ma proprio in quella circostanza sono tornati a casa i proprietari dell’appartamento. Si sono trovati faccia a faccia. Il bandito è riuscito a scappare dalla finestra facendo il percorso inverso a quello di entrata.Il proprietario ha immediatamente inseguito il ladro. Che però era di struttura fisica piccola e agile e oltretutto indossava scarpe da tennis. L’inseguitore, che aveva impugnato un bastone, ha capito subito che era impossibile raggiungere il bandito, anche perché quest’ultimo ha potuto portarsi a gran velocità presso la ferrovia – che è lì a pochi passi – saltare la recinzione e far perdere le proprie tracce.