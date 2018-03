Si "scordano" i sacchetti â€‹per le feci dei loro cani: multati dai vigili urbani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Portano i cani a fare i bisogni e si “ dimenticano” il sacchetto per pulire gli escrementi e lasciano lo sporco a terra. Multati in pieno centro storico due noti portorecanatesi. A coglierli “in flagranza” sono stati gli agenti della polizia municipale del comandante Sirio Vignoni. A ciascuno è toccato pagare, con non poche polemiche, una multa di 25 euro, come previsto dal regolamento comunale.«È la prima volta che dimentico il sacchetto a casa», si sarebbe difeso uno dei due multati . «Tra tanti venite a fare la multa proprio a me. C’è la città piena di escrementi di cani», avrebbe sostenuto, invece, l’altro. È accaduto nei giorni scorsi dopo che all’Ufficio per le relazioni con il pubblico di piazza del Borgo erano arrivate numerose segnalazioni a riguardo. Diversi cittadini avevano segnalato la presenza di escrementi di cani sul lungomare e in pieno corso Matteotti. Per i vigili urbani riuscire a fermarli proprio mentre i cani facevano i bisogni non è stato poi tanto semplice. la difficoltà di far scattare le sanzioni sta proprio nel imputare la trasgressione proprio nel momento in cui questa avviene.