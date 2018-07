Scippa una donna inseguito dai passanti e preso nella pineta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Scippa una donna anziana a passeggio con la figlia in pieno lungomare. Grazie alla testimonianza di alcuni cittadini i carabinieri rintracciano il ladro nel giro di pochi minuti. Lo bloccano e lo portano in caserma. Operazione lampo messa a segno dai militari. Sono le 15 quando le due donne, madre e figlia, passeggiano sul lungomare centro. Il malvivente appena ha l’opportunità arraffa la borsa dal braccio dell’anziana e fugge. Qualcuno dei presenti prova ad inseguirlo, altri avvisano i carabinieri che arrivano sul posto con due pattuglie in una manciata di secondi. Nel frattempo il ladro è già arrivato nella pineta. I militari si mettono subito sulle sue tracce e lo trovano mentre tenta di nascondersi tra gli alberi.