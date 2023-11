MONTEMARCIANO Frutta lanciata contro i passanti da un gruppo di ragazzini incappucciati. E’ accaduto venerdì sera a Marina di Montemarciano nei pressi del fosso Rubiano. Un cittadino ha voluto segnalare l’accaduto sui social per mettere in guardia altri passanti perché, se centrati dai mandarini lanciati, si sarebbero anche potuti fare male. «Alle ore 23, mentre tornavo a casa a piedi dopo il lavoro – spiega il residente preso di mira -, appena fatto il ponte delle Fornaci all’altezza dell’officina o poco prima dei ragazzini hanno deciso di divertirsi, dalla parte opposta del Rubiano, tirandomi dei mandarini abbastanza grossi». Lui li ha sgridati e loro, spaventati, sono scappati. «Ovviamente non sono stato ad inseguirli - prosegue - ma al mio primo urlo sono fuggiti tutti. Saranno stati una decina e tutti incappucciati». Non sarebbe la prima volta che accade perché sul marciapiede sono stati visti dei mandarini rovinati e i cittadini, passando di giorno, non riuscivano a capire come ci fossero finiti. Teppisti che non si limitano più a compiere atti vandalici ma, come in questo caso, potrebbero ferire i malcapitati che prendono di mira.