Scippata dal ladro ciclista mentre guarda una vetrina L'inseguimento finisce male

PORTO RECANATI - Scippo in pieno centro. Ladro in bicicletta porta via la borsa contenente telefono cellulare, qualche centinaio di euro e chiavi di casa ad una 40enne del posto. Gli agenti della polizia municipale provano ad inseguirlo ma il malvivente la fa franca dileguandosi tra i vicoli del centro storico.È accaduto ieri primo pomeriggio sul centralissimo corso Matteotti.La donna stava guardando la vetrina di un negozio. In spalla aveva la sua borsa con dentro tutti i documenti personali, il cellulare, diverse centinaia di euro e le chiavi di casa. Ad un tratto si è vista strattonare da un uomo in sella ad una bicicletta.Secondo la descrizione fornita dalla signora era un uomo di carnagione scura con i capelli lunghi legati con un elastico. La vittima ha iniziato ad urlare e chiedere aiuto. Una pattuglia della polizia municipale ha inseguito il malvivente ma purtroppo senza successo.