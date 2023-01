SANT’ELPIDIO A MARE - Fine 2022 col brivido a Casette d’Ete per una famiglia di nazionalità cinese. Nel pomeriggio del 31 dicembre un bambino di appena tre anni è uscito da casa, nel centro abitato della frazione elpidiense e si è messo a girovagare per le vie del paese.

La sua presenza non poteva passare inosservata ed alcuni residenti e persone di passaggio hanno iniziato a guardarsi intorno, cercando di rintracciare i familiari del piccolo, di cui però non c’era traccia. È stato chiesto allora l’intervento della polizia locale ed una pattuglia si è subito presentata a Casette per prendersi cura del bambino.

APPROFONDIMENTI VIOLENZA Codice rosso e ripetuti maltrattamenti sulle donne: è allarme nel fermano. Fioccano denunce e provvedimenti



Il problema della lingua



Gli agenti lo hanno rintracciato e messo al sicuro, ma faticavano a comunicare con lui. L’aiuto di una persona di nazionalità cinese che si trovava nella zona ha facilitato le operazioni. Grazie al supporto dell’interprete, il bambino è riuscito ad indicare ai vigili la sua abitazione ed è stato riaccompagnato, per il sollievo dei genitori. Anche il sindaco Alessio Pignotti si è complimentato: «Ringrazio chi ha segnalato la presenza del piccolo, è importante non restare indifferenti davanti a situazioni che possono essere di potenziale pericolo. Grazie anche agli agenti che, con delicatezza, hanno messo il bambino a suo agio e rintracciato i familiari».