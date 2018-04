Raffica di incursioni nel lungomare: tre chalet nel mirino dei ladri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Raffica di furti negli chalet del lungomare centro. Nella sola notte di domenica sono stati “visitati” tre stabilimenti balneari. Sul tratto di lungomare Marinai d’Italia è toccato allo chalet “Il ritorno” di Guerrina e Domenico dove ad entrare sarebbe stata una donna.Verso le 23 la videocamera interna ha immortalato il passaggio di una figura femminile di carnagione scura che prima si è diretta sul lato del locale dove sono posizionati i quadri elettrici e li ha spenti. Con tutta probabilità sempre la stessa, probabilmente con l’aiuto di altri complici, ha visitato anche il ristorante Escobal e lo chalet Mille Lire, entrambi sul tratto di lungomare centro. Da Escobal i ladri hanno fatto razzia di palmari per prendere le ordinazioni, di un personal computer e di un fondo cassa pari a 50 euro in monete. Ad accorgersi del furto il titolare che nella tarda mattinata di ieri è andato al locale per sistemare alcune faccende. Ultimo della serie, almeno per la notte di domenica, è stato lo chalet Mille Lire, poco più avanti, dove i ladri si sono imbattuti nell’allarme interno al locale. I malviventi sono entrati dalla finestra della cucina, posizionata sul lato. Una volta dentro hanno buttato un po’ di oggetti all’aria e hanno trovato una manciata di spiccioli.