Controlli all'Hotel House: in pochi mesi 12 arresti e 177 persone denunciate

PORTO RECANATI –È tempo di bilanci per i carabinieri dopo le operazioni che si sono susseguite a cadenza giornaliera che hanno riguardato, in particolar modo, il complesso condominiale dell'Hotel House, dove nell’ambito di un’articolata e intensa attività di controllo sono state impiegate massicce forze di intervento al fine di arginare fenomeni legati allo spaccio e alla microcriminalità.Complessivamente, sono stati eseguiti 12 arresti, sia in flagranza che in esecuzione di ordinanze di custodie cautelari, per spaccio di stupefacenti e per reati contro il patrimonio; le persone denunciate a piede libero sono state 177, di cui 39 per traffico di stupefacenti, con il relativo sequestro di 150 grammi tra hashish e marijuana e 70 grammi tra cocaina ed eroina, nonché di una somma di denaro pari a circa 3.000 euro ritenuto dai carabinieri provento dell'attività di spaccio.