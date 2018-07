Picchiati per lo spaccio di droga chiedono aiuto ai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI Furibonda rissa con due feriti tra persone che gli investigatori ritengono legati al mondo della droga. Due dei protagonisti dell’episodio si sono presentati l’altra notte davanti alla caserma dei carabinieri per chiedere aiuto. Secondo una prima ricostruzione dei militari dell’Arma le due vittime, entrambi 35enni extracomunitari, erano stati coinvolti in una rissa in prossimità della pineta comunale. Motivo del contendere, probabilmente, sarebbe stata l’invasione da parte di nuovi pusher del mercato dello spaccio. I due stranieri avrebbero avuto la peggio riportando diverse ferite in viso e sul corpo e sono andati in caserma per chiedere aiuto ai carabinieri. Soccorsi dai militari i due sono stati identificati e accompagnati dai volontari della Croce Azzurra di Porto Recanati e Croce Gialla di Recanati all’ospedale di Civitanova per le medicazioni.