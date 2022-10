PORTO RECANATI Si terrà oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa del Preziosissimo Sangue di Porto Recanati il funerale di Enrico Maria Di Giovanni, il consulente finanziario e allenatore di basket trovato morto in casa sua nella serata di lunedì.

Dopo gli esami medici effettuati nella giornata di martedì, ieri la salma è stata restituita alla famiglia, che ha allestito la camera ardente presso l’ospedale di Civitanova. A darne annuncio la sorella Elena via Facebook: «Ringrazio tutti coloro che in questi giorni stanno manifestando tanto affetto a Enrico e alla nostra famiglia», ha aggiunto. L’uomo, 54 anni, è stato trovato morto riverso a terra all’interno della sua abitazione dalla madre e dalla sorella. A colpirlo un malore che non gli ha lasciato scampo. Il suo nome era molto conosciuto sia in città, dove era nato e cresciuto e dove viveva tutt’ora, che nel resto del territorio regionale per la sua grande passione, la pallacanestro: dopo essere stato giocatore, aveva allenato per tanti anni tra la Serie C e D regionali.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che tutt’ora continuano ad arrivare via social, dove spuntano anche tante foto del giovane Enrico Maria in canotta da basket o a bordo campo a dirigere qualche squadra. Ma non solo. «Ho pensato tanto e ricordato moltissimo i momenti spensierati del liceo, delle nostre gite, delle risate matte e degli scherzi assurdi – ricorda un’amica –. Enrico non dovevi andartene così presto».