PESARO La Carpegna Prosciutto Pesaro prosegue il suo lavoro in palestra, in vista del prossimo match di campionato contro la GeVi Napoli. I confronti tra le due formazioni dopo il nuovo corso di entrambe sono molto recenti e nella passata stagione finì uno a uno, con Napoli che espugnò la Vitrifrigo Arena e la Carpegna Prosciutto che poi rese il “favore” andando nell’ultima giornata ad espugnare il parquet campano, che regalò poi i playoff alla formazione del presidente Ario Costa. Ma Pesaro-Napoli in passato ha voluto dire anche playoff e nella stagione 2003-2004 l’allora Scavolini nei quarti di finale si impose contro la Pompea vincendo la serie per 3 a 2. Era la squadra allenata da coach Phil Melillo e che tra le sue file aveva l’indimenticato Alphonso Ford, - che decise comunque di giocare anche se infortunato -, ma anche German Scarone, Silvio Gigena, mentre Napoli poteva contare su Mike Penberthy, Jerome Allen e tanti altri buoni giocatori.

Gli avversari

Stiamo chiaramente parlando di altri tempi e dalle suddette sfide di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta. In questa annata la GeVi dopo aver riconfermato in panchina coach Maurizio Buscaglia, ed aver scelto come vice allenatore Cesare Pancotto, ha confermato solo due giocatori rispetto alla scorsa stagione, vale a dire il lungo Andrea Zerini e la guardia Lorenzo Uglietti. Poi per quanto riguarda gli italiani è arrivata l’ala Simone Zanotti, ex della partita visti i quattro anni giocati a Pesaro. Dalla serie A2 e precisamente da Ferrara arriva l’ala Nicolò Dellosto, poi ci sono alcuni giovani di belle speranze che chiudono il roster per quanto riguarda i giocatori italiani, mentre alla voce giocatori stranieri, il centro Jacorey Williams e la guardia Robert Johnson entrambi americani già conoscono il nostro campionato avendoci già giocato il primo con Trento e il secondo con Cantù. Le ali americane Emmitt Williams e Elijah Stewart, il greco Dimitrios Agravanis e i play Jordan Howard che è statunitense e David Michineau francese, sono tutti alla loro prima apparizione nel nostro campionato.

Abbonamento “give me five”

Nel frattempo ieri la Carpegna Prosciutto ha comunicato che fino a domenica 23 ottobre, sarà possibile acquistare il mini abbonamento che darà diritto ad assistere alle prossime cinque partite casalinghe dei ragazzi di coach Repesa, ad iniziare da quella in programma domenica contro Napoli, per proseguire poi il 6 novembre contro Milano, il 27 dello stesso mese con Sassari. L’11 dicembre invece arriverà alla Vitrifrigo Arena Varese, mentre il giorno di Santo Stefano approderà a Pesaro la Virtus Bologna. Il mini abbonamento si può già acquistare on line sul sito vivaticket.com, oppure in tutti i punti vendita Vivaticket, ma anche al VL Point ProdiSport di Pesaro in via Largo Ascoli Piceno 5/7 in orario 9.30-13 e 15.30-19.30, domenica esclusa. Questi i prezzi: Tribuna Spicchi intero 85 euro a fronte di 175 se uno facesse il biglietto per ogni singola partita. Ridotto 50. Tribuna Laterale 120 euro, ridotto 50 e anche qui la cifra complessiva sarebbe di 175 euro. Tribuna Centralissima 135, ridotto 50 e facendo biglietto il costo sarebbe 175 euro. Parterre 200 euro, ridotto 100, con risparmio per il biglietto intero di 100 euro e di 60 sul ridotto.

Gli arbitri

Infine in vista della seconda sfida casalinga di questa stagione, gli arbitri designati sono i signori Carmelo Lo Guzzo di Pisa, Guido Federico Di Francesco di Teramo e Gianluca Capotorto di Palestrina. La partita andrà in diretta Radio sulle frequenze di Radio Incontro e sul sito di Eleven Sport.