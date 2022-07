PORTO RECANATI - Una vita dedicata ai bambini. A formarli, educarli. Con l’obiettivo costante di contribuire a far crescere futuri adulti, uomini e donne corretti e onesti. Se n’è andata suor Florinda Cosimi, colonna da quasi 8 anni della comunità portorecanatese delle Suore Adoratrici del sangue di Cristo che vanta, nell’attività svolta presso la scuola paritaria dell’infanzia Cristoforo Colombo, un fiore all’occhiello molto apprezzato in città.

Nel cuore della notte, tra domenica e ieri in un letto dell’ospedale di Urbino, a 76 anni il male che l’aveva recentemente colpita l’ha strappata all’affetto delle sue consorelle, del personale scolastico, dei genitori e dei bambini. Quelli che hanno appena concluso l’anno scolastico e quelli che, negli anni scorsi, hanno avuto modo di apprezzare un donna dolce e rigorosa, gioiosa e gentile, dalla battuta facile e quando necessario ficcante, e sempre, costantemente, attenta ai suoi piccoli uomini in cui ha voluto, fino all’ultimo, seminare, come diceva lei, “la presenza di Gesù, per far crescere uomini per bene”. Anche pochi giorni, fa in occasione del saggio di fine anno, ha voluto comunque essere in mezzo a genitori e bambini, accanto alle consorelle ed alle maestre della scuola, Elisa, Sara, Lorena, ed alla collaboratrice Teresa, con un messaggio letto dalla Superiora, suor Lucia. «Suor Florinda è stata per me e per tutti noi una grande testimonianza – la ricorda così suor Lucia –. La nostra scuola profumerà sempre della sua presenza». Suor Florinda, originaria di Urbisaglia, per ben 53 anni si è dedicata all’insegnamento nelle scuole paritarie delle Suore Adoratrici del sangue di Cristo. Lo ha fatto in giro per l’Italia, in Emilia Romagna, Toscana, Umbria fino ad approdare a Porto Recanati, dove ha conquistato il rispetto e l’affetto di tutti. Nella giornata di ieri, non appena si è diffusa la notizia della sua morte, sono stati tanti i messaggi di cordoglio arrivati a Suor Lucia ed alle altre consorelle.