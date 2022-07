Vede un ladro intrufolarsi nella sua casa di Porto Recanati. Chiama subito i carabinieri e lo fa arrestare

PORTO RECANATI - I carabinieri, impegnati in un servizio di controllo a Porto Recanati, hanno arrestato un trentaduenne recanatese, domiciliato nella città rivierasca, mentre stava tentando di mettere a segno un furto in un’abitazione di via De Gasperi. I militari della locale stazione erano stati allertati dal proprietario della casa.

Cancello forzato

Quest'ultimo si era accorto che l’uomo dopo aver forzato il cancello d’ingresso era entrato nella sua proprietà. I carabinieri, prontamente intervenuti, sono riusciti a fermare il trentaduenne, trovato in possesso di una smerigliatrice, di un cutter di grosse dimensioni e di strumenti atti allo scasso, il tutto sottoposto a sequestro. Inoltre, sempre a Porto Recanti, un trentaquattrenne residente a Fano, è stato fermato alla guida della sua auto mentre era sotto l'effetto di droga, come accertato dagli esami effettuati all’ospedale di Civitanova.

Coltello a serramanico

Il successivo controllo ha consentito di rinvenire nel mezzo anche un coltello a serramanico, di genere proibito. Sequestrate sia l'arma che l'auto. L'uomo è stato denunciato alla Procura per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di oggetti atti all’offesa. Infine a Recanati i carabinieri di Montelupone hanno rintracciato ed arrestato un trentenne, ricercato da qualche giorno poiché colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di sorveglianza di Macerata per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, commessi nella città leopardiana nel 2018. L’arrestato è stato portato nel carcere di Ascoli.