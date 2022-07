Maltempo in provincia di Macerata, alberi caduti, case allagate e ghiaccio: automobilista salvo per miracolo

MACERATA - Pioggia e raffiche di vento: in provincia di Macerata nella notte diversi interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami piombati sulle strade. «Grazie alla nostra polizia locale ed ai volontari dell'associazione Macerata Soccorso - afferma Mauro Romoli, sindaco di Pollenza - per il pronto intervento in via Vecchietti per liberare la strada da un albero caduto. Colgo l'occasione per raccomandare a tutti una corretta manutenzione degli alberi nelle proprietà private. Nella notte per un nulla è stata evitata una macchina in transito».

Allagamenti in diverse abitazioni

Tra le località più colpite c'è Montecassiano: «Un fortissimo temporale si è abbattuto sul nostro territorio, con raffiche di vento e tantissima grandine - ha detto il sindaco Leonardo Catena -. Ci sono stati allagamenti in diverse abitazioni. Non si sono verificate situazioni critiche sulla viabilità salvo la zona collinare, in particolare la strada della serra, dove il ghiaccio e le foglie cadute hanno reso insidioso il transito. Un albero è caduto sulla strada 361 all’altezza di Villa Quiete per il quale è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco».