Porto Recanati, via vai sospetto: la Polizia irrompe nel covo dello spaccio di cocaina all'Hotel House

PORTO RECANATI - Via vai sospetto, trovato il covo dello spaccio all'Hotel House: la polizia ha fatto irruzione in un appartamento al sesto piano del grattacielo multietnico a Porto Recanati.

La Squadra Mobile di Macerata, grazie anche all'intervento di una unità cinofila antidroga della Questura di Ancona e dei poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, ha rinvenuto e sequestrato 14 dosi di cocaina, del peso complessivo di 7,25 grammi, occultate in un mobile della cucina, oltre a 500 euro ritenuti provento dello spaccio, un bilancino di precisione e materiale confezionare le dosi.

Gli agenti hanno arrestato un 26enne per detenzione di droga a fini di spaccio. L'uomo, un italiano 26enne, aveva cercato di sviare le indagini, consegnando alla polizia una dose di hashish (1,25 grammi); invece gli agenti hanno perquisito la casa e trovato altra droga. Nel corso delle varie verifiche sono state identificate 190 persone e controllati 100 veicoli nella zona dell'Hotel House.