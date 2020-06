Coronavirus, salgono a 5 i contagi all'Hotel House. Convocata una riunione d’urgenza

PORTO RECANATI - Altri tre abitanti dell’Hotel House risultati positivi al Covid-19. Il dato è emerso nelle ultime ore dopo i 41 tamponi eseguiti nei giorni scorsi nel palazzone multietnico. Salgono quindi a cinque le persone contagiate nel condominio: 3 senza sintomi e due con sintomi minori. Per i soggetti positivi, tutti già messi in quarantena, è in programma il trasferimento in strutture sanitarie che possano garantire il ricovero in isolamento. I primi due positivi emersi l’altro giorno sono due persone conviventi di origine pakistana; uno è in isolamento a casa, mentre l’altro è stato già ricoverato in ospedale in osservazione.

Ora, i nuovi casi che hanno fatto salire la preoccupazione al punto che oggi dovrebbe esserci una riunione d’urgenza tra Gores, Prefettura e Comune per decidere il da farsi per arginare l’epidemia. L’incontro, fino a ieri sera non fissato ufficialmente, dovrebbe tenersi in giornata e da esso dovrebbero scaturire le misure per impedire che la diffusione del Coronavirus assuma dimensioni maggiori.

A preoccupare è anche il fatto che uno degli ultimi tre contagiati frequenta con regolarità l'ospedale di Recanati per curare una patologia pregressa. Il reparto interessato è stato comunque già sanificato e oggi sarà regolarmente aperto e in funzione, hanno tenuto a sottolineare ieri i vertici della sanità regionale. Alla luce di ciò, l'attenzione delle autorità competenti è rivolta a rintracciare i contatti che negli ultimi tempi l'uomo ha avuto sia in ospedale che durante il servizio di trasporto. Chiaramente si stanno ricostruendo con attenzione anche i contatti di tutti gli altri positivi. Da parte sua il sindaco di Porto Recanati Roberto Mozzicafreddo ha subito mobilitato il gruppo di Protezione civile per gestire l'isolamento delle persone contagiate.