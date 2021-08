Frecce tricolori, lo show di domenica prossima annullato a causa della pandemia

PORTO RECANATI - Niente Frecce tricolori a Porto Recanati. Il Covid ferma anche per quest’anno l’airshow che solitamente è abbonato al Giubileo Lauretano.

Lo ha reso noto il sindaco Roberto Mozzicafreddo: «Insieme all’Aero Club Ancona - scrive - abbiamo condiviso in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in videoconferenza che l’evento in programma a Porto Recanati il 29 agosto verrà annullato. Una decisione indispensabile a causa di una recrudescenza della pandemia che impone un atteggiamento più prudente sull’organizzazione di questa tipologia di eventi, poiché potrebbero favorire delle forme incontrollate di assembramento. Anche le altre località interessate dall’esibizione acrobatica delle Frecce Tricolori hanno optato per l’annullamento, rafforzando il messaggio di cautela che in questo particolare momento è fondamentale rivolgere alla nostra gente e ai numerosi ospiti presenti sul territorio nazionale». In queste settimane sono stati comunque molti ad adoperarsi per la realizzazione dell’evento, tanto che gli organizzatori hanno voluto ringraziarli per «la piena disponibilità affinché l’Airshow potesse venir confermato. Un particolare ringraziamento va rivolto anche alla Pattuglia Acrobatica Nazionale - conclude la nota - che aspettiamo a Porto Recanati confidando in tempi migliori».

