Rifiuta di fare l’elemosina sbattuta a terra e rapinata Caccia a una zingara

PORTO RECANATI - Rifiuta di fare l’elemosina, viene spinta dentro la sua macchina, batte la testa e perde i sensi. Un normale pomeriggio di spesa si è trasformato in un vero e proprio incubo per una donna di 64 anni, una casalinga sposata residente a Potenza Picena, vittima di una aggressione nel parcheggio del supermercato Eurospin, nel Comune di Loreto, proprio al confine con Porto Recanati.Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidata dal maggiore Enzo Marinelli, in collaborazione con i colleghi di Loreto, la donna nel tardo pomeriggio dell’altro ieri si era recata a fare la spesa. All’uscita, però, è stata avvicinata da una donna, che le ha chiesto l’elemosina. Erano circa le 19.30 dell’altro ieri. Si è avvicinata chiedendo qualche moneta, come fanno tanti, e come capita in quasi tutti i supermercati. La vittima, proprio in quel momento, finito di fare la spesa, stava risalendo a bordo della sua autovettura. Alla questuante ha risposto con un rifiuto e quest’ultima ha reagito malissimo. La mendicante, infatti, non si è limitata ad andarsene, come fanno di soliti quelli che chiedono i soldi. Ma dopo essersi sentita di dire di no, ha dato una violenta spinta alla casalinga, che ha battuto la testa contro lo specchietto retrovisore della sua vettura. Se sia stato per lo choc oppure per il colpo non si sa, fatto sta che la sessantaquattrenne ha perso i sensi per qualche minuto. In quel lasso di tempo, la mendicante ha arraffato il portafoglio della donna ed è scappata via. All’interno si trovavano custoditi circa 200 euro in contanti e i documenti della signora potentina.