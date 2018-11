Negoziante coraggiosa insegue sul corso i ladri di borse griffate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Arraffano dalla vetrina due borse di valore e fuggono sul corso principale. La titolare del negozio prova a inseguirli ma i ladri si dileguano come gazzelle. Bottino del furto circa un migliaio di euro per un paio di borse griffate Campomaggi. È accaduto sabato pomeriggio in corso Matteotti nell’attività commerciale di Monica Piastrellini. Erano da poco passate le 17 e il tratto di corso aveva iniziato ad affollarsi di gente: in azione quattro ladri. La commerciante ha presentato una denuncia ai carabinieri, visionate le telecamere della videosorveglianza.