Campo degli orrori: nuove ricerche con il georadar ed i cani molecolari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI – Cani molecolari e georadar per continuare l’indagine nei pressi dell’Hotel House, vicino al "campo degli orrori" dove sono affiorate già le ossa di almeno due persone.Nel pozzo degli orrori sono state trovate una trentina di ossa: alcune di essere sono state collegate, in attesa di riscontro, alla 15enne bengalese Cameyi Mossamet, scomparsa da Ancona nel 2015. Altre potrebbero appartenere ad un adolescente. Dopo alcuni giorni di stop, le ricerche sono riprese con l’utilizzo dei cosidetti cani molecolari e del georadar, in dotazione alla Polizia Scientifica.