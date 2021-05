La società di basket perde il suo campione in un incidente stradale e per ricordarlo cambia nome

PORTO RECANATI - «Due importanti momenti di sport e di ricordi: Giuseppe Pierini, eletto presidente della Attila Junior Basket e il primo Trofeo Guido Cittadini organizzato da Antonio Romagnoli. Due occasioni per ricordare Attilio Pierini e Guido Cittadini, due figli di Porto Recanati che hanno lasciato il segno in chi li ha amati sicuramente, ma anche in tutta la nostra città. Continueranno a vivere tra noi anche grazie ad iniziative sportive che porteranno il loro nome».

Parole del primo cittadino di Porto Recanati, Roberto Mozzicafreddo. Al cestista Attilio Pierini, vittima di un incidente stradale in Abruzzo, sarà intitolato il campetto all’esterno della scuola Medi. La Junior Basket Porto Recanati intanto cambia nome in Attila Junior Basket e lo fa sotto l’impulso del suo neopresidente, Giuseppe Pierini, patron della Us Basket Recanati negli anni della scalata dalla Serie C alla A2 e padre di Attilio, che di quella squadra fu la bandiera. Un progetto cui proprio Attilio stava lavorando nei mesi precedenti a quel tragico 23 giugno.

