Posti di controllo e nessuna sanzione. Folla in giro per la movida, ma ad Ancona le regole si rispettano

ANCONA - Anconetani ligi alle norme anti Covid. Almeno per quanto riguarda il sabato sera e il rispetto soprattutto del coprifuoco. Lo testimonia l'esito dei controlli di ieri sera che le forze dell'ordine hanno fatto nei principali luoghi di incontro dei giovani e della movida e lungo le principali strade del capoluogo.

Controlli che sono stati fatti da pattuglie della Polizia di Stato, dai cinofili dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri, dalla Guardia di finanza e dalla polizia municipale. I posti di controllo sono proseguito fin oltre alla mezzanotte e non sono state rilevate particolari criticità. Un segno di come alla volontà di stare in giro dopo il lungo periodo di chiusura si accompagni al rispetto delle regole che è la strada per poter proseguire verso ulteriori aperture.

