Schianto tra auto, due feriti e traffico fermo sulla Statale Adriatica a Porto Potenza Picena

PORTO POTENZA PICENA - Schianto tra tre auto, due persone ferite e traffico in tilt sulla Statale 16 Adriatica a Porto Potenza Picena.

L'incidente è avvenuto al km 334,6 a Porto Potenza Picena ed ha coinvolto tre vetture con il ferimento di due persone. Il traffico si è fermato su entrambi i sensi di marcia della Statale Adriatica. A quanto è emerso, dopo lo schianto le auto si sono abbattute sui cassonetti e su un palo della luce, abbattendolo. Due le persone ferite, ma per fortuna non in modo grave: sono state portare all'ospedale di Civitanova. La strada è stat chiusa per circa un'ora.