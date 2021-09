PORTO POTENZA PICENA - I carabinieri ritrovano i bagagli rubati: restituiti al piccolo Tommaso il peluche e il diario segreto. Gli ogetti erano coneuti nei bagagli della la famiglia Aggio che, dopo un bellissimo periodo di vacanza in terra marchigiana, prima di fare rientro a casa a Pontecchio Polesine in provincia di Rovigo, avevano deciso di trascorrere l’ultimo giorno presso il Parco dei Laghetti in contrada Torrenova di Porto Potenza Picena, a ridosso della Strada Statale 16, dove avevano lasciato parcheggiata la loro macchina presa invece di mira da ignoti malfattori che, approfittando della loro assenza, avevano asportato due valigie con tutti i loro indumenti, un costoso apparecchio per denti, accessori, insieme ad una marmotta di peluche ed il diario segreto a cui il loro figlio minore Tommaso era molto legato.

Nei giorni successivi i coniugi Aggio hanno inviato un accorato appello agli organi di stampa con il quale, oltre a denunciare il furto che aveva scalfito la bellezza ed i ricordi di una meravigliosa vacanza estiva, erano desiderosi di recuperare anzitutto il peluche ed il diario per il particolare significato ed il valore affettivo che avevano per il figlio Tommaso, tanto che l’’iniziativa ha avuto notevole risonanza mediatica ed ha destato l’interesse delle autorità locali e dell’intera comunità potentina. Sono stati riconsegnati nel pomeriggio di ieri presso la Caserma dei Carabinieri di Porto Potenza Picena e con la cortese presenza della sindaca Noemi Tartabini, la marmotta di peluche ed il diario segreto al piccolo Tommaso, insieme alle valigie restituite ai suoi genitori papà Cristiano e Irene.

