POLLENZA - Un incendio è divampato questa sera in un'azienda di Pollenza. Le lingue di fuoco sono visibili anche a distanza. Sul posto sono in azione i vigili del fuoco di Macerata per arginare le fiamme e spegnere il rogo. Al lavoro diverse squadre, per fortuna le prime informazioni escludono problemi per le persone: non ci sono feriti.