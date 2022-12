Turista inglese sequestrato e liberato a Monte San Giusto, 4 condanne e un rinvio a giudizio

MONTE SAN GIUSTO - Quattro condanne e un rinvio a giudizio per il sequestro del turista inglese 26enne Patrick Sam Kourosh Demilecamps, liberato un anno fa in un appartamento a Monte San Giusto con un blitz dei carabinieri del Ros e del Reparto operativo di Macerata.

Legato e deperito

Il giovane era stato legato e i militari dell'Arma lo trovarono deperito in una stanza buia. Oggi la sentenza da parte del Gup di Firenze, Federico Zampaoli, città dove era era avvenuto il rapimento. Il giudice ha inflitto otto anni a Ahamed Rajraji, 22 anni, ritenuto l'ideatore del sequestro. Cinque anni e due mesi per Rubens Beliga Gnaga, 19 anni e Dona Conte, 23 anni. Pena di tre anni e tre mesi per la 21enne Aurora Carpani. Sono stati giudicati con il rito abbreviato. Infine Shuayb Athmni, 23 anni, è stato rinviato a giudizio (a differenza degli altri imputati aveva scelto il rito ordinario).