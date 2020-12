Pamela Mastropietro, la sua foto sorridente strappata via dal giardino della casa in cui venne uccisa

MACERATA - La sua foto sorridente non c'è più. Nel giardino del condominio in cui Pamela Mastropietro 18 anni, fu uccisa, fatta a pezzi e infilata in due trolley, c'era uno scatto della giovane quando era ancora viva, con un bellissimo sorriso: quella foto, attaccata sul pino di via Spalato a Macerata, è stata però strappata via. Non è chiaro chi possa essere stato a profanare la memoria strappando via l'immagine: restano i fiori e le lettere che qualcuno lascia ancora in sua memoria.

APPROFONDIMENTI LA SENTENZA Delitto di Pamela Mastropietro: confermata la condanna...

LEGGI ANCHE:

Pamela Mastropietro, il Pg conferma l'ergastolo per Oseghale senza attenuanti: «È stato un furto di felicità»

© RIPRODUZIONE RISERVATA