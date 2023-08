Civitanova, le onde capovolgono la sua piccola imbarcazione: la Guardia Costiera salva un uomo in mare

CIVITANOVA- Questa mattina (16 agosto) la Guardia Costiera di Civitanova salvato un diportista a bordo di

un catamarano in totale difficoltà ad una distanza di circa un miglio dalla costa, in località Fontespina. L'uomo, un cittadino italiano di 48 anni residente nel civitanovese, ha "scuffiato" (si è capovolto, ndr) con la

propria imbarcazione con la vela risultava completamente immersa in mare.

L'intervento

Verificata la segnalazione, è stato prontamente disposto l’impiego della motovedetta che, dopo aver intercettato l’imbarcazione ed aver verificato lo stato di salute del diportista e la buona galleggiabilità dell’imbarcazione, ha provveduto a prestare assistenza fino al rientro in sicurezza.