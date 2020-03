Sciacalli del sisma in un condominio inagibile, messi a soqquadro quattro appartamenti

SARNANO - Ladri sciacalli in azione in un condominio inagibile, 4 appartamenti vuoti da anni messi a soqquadro. Non è ancora chiaro quando i malviventi si siano messi all’opera, visto e considerato che quella palazzina, che si trova in centro a Sarnano, è inagibile e, dunque, è disabitata dal 2016, anno del sisma che ha colpito il centro Italia. Fatto sta che l’altro ieri un condomino ha notato la finestra di una abitazione aperta. Un particolare che ha insospettito l’uomo. Per questa ragione, sono stati allertati i carabinieri. Il bottino non è ingente. © RIPRODUZIONE RISERVATA