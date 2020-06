Cade da cinque metri d'altezza mentre lavora in un'azienda, grave un operaio

Ultimo aggiornamento: 12:42

URBISAGLIA - Incidente sul lavoro in contrada Montedoro, nella zona industriale di Urbisaglia. Un uomo è caduto da un'altezza di circa 5 metri mentre stava effettuando dei lavori in un'azienda. Ha riportato diversi traumi ed è stato necessario il trasporto in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto, insieme al 118, il personale del servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asur.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE: