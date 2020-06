CINGOLI - Un giovane di 22 anni si tuffa nel lago di Castreccioni a Cingoli e scompare. Il dramma questa mattina intorno alle 7.30. A dare l'allarme sono stati gli amici. Sul posto i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco provenienti da Macerata e da Apiro. In azione sul posto anche i sommozzatori. Le ricerche sono in corso.



