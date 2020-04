Ordinanza del sindaco di Cingoli: «Si esce di casa con guanti e mascherine». Previste multe

CINGOLI - Ordinanza del sindaco di Cingoli, Michele Vittori, per rafforzare le misure contro gli assembramenti di persone. Cosa prevede il provvedimento? Intanto l’obbligo di indossare la mascherina e i guanti ogni qual volta si va al supermercato, in farmacia, in un esercizio pubblico, in banca o all’ufficio postale. Ancora: l’obbligo di osservare la distanza non di uno ma di due metri l’uno dall’altro. Inoltre, e questo è un divieto che dovranno far rispettare i pubblici esercizi, gli avventori nei negozi non potranno essere in numero superiore ai commessi e al personale addetto alla vendita. «Ovviamente è auspicabile che si raggiungano gli esercizi pubblici e si ritorni a casa indossando sempre le necessarie protezioni», fanno sapere dal municipio. E per chi non rispetta l’ordinanza? Sono previste sanzioni amministrative elevabili dalla Polizia locale da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. A Cingoli distribuite mascherine a tutte le famiglie. © RIPRODUZIONE RISERVATA