Addio all’imprenditore Quartino Torresi. Fondò la Quator, una delle aziende storiche di Morrovalle

MORROVALLE - Si è tenuto ieri pomeriggio alle 15.30 alla chiesa di San Francesco il funerale di Quartino Torresi. L’imprenditore, diventato famoso in tutta Italia e non solo per le sue lavorazioni con il sughero, aveva 81 anni e si è spento lunedì all’ospedale di Civitanova, dove era ricoverato da tempo per delle complicazioni dopo aver contratto il Covid-19. Torresi, fratello di Tersilio Torresi della Valmor, era conosciutissimo per via dell’azienda che lui stesso aveva fondato, la Quator, una delle imprese storiche della città.

Era nata infatti nel 1963 nel cuore del centro storico cittadino e proprio in quel laboratorio Quartino aveva intuito le potenzialità del sughero. Inizia a produrre prototipi di ogni genere, spaziando dalla calzatura all’abbigliamento fino a vari altri tipi di articoli e la sua fortuna cresce anno dopo anno. Da tempo l’azienda si era spostata in contrada Nardone, una traversa delle provinciale che collega Trodica con il paese alto: l’imbocco della via si trova nel pieno di una semicurva che tutti in città conoscono come “la curva della Quator” e ciò fa capire quanto sia stato grande l’impatto della sua attività, che andava avanti da quasi 60 anni, sulla socialità morrovallese.

La Quator, passata ora da Quartino ai figli, ha sempre inventato gli articoli che produce ed insieme a loro tecnica e macchinari per produrli. Tutto ciò ha permesso all’azienda di trasformare le sue produzioni in piccole opere d’arte.

Dalle scarpe alla componentistica per le stesse, dai tessuti alle borse arrivando addirittura a veri e propri capi di abbigliamento interamente realizzati in sughero: Torresi ha trovato la sua via nell’unicità del sughero, dimostrando una volta di più il genio dei tanti creativi del distretto produttivo fermano-maceratese.

