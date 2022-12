MORROVALLE - Professore muore a 51 anni, addio a Massimiliano Stizza. Era insegnante di fisica al liceo scientifico Galileo Galilei di Macerata e aveva lavorato anche in altri istituti superiori del Maceratese.

Si trovava ricoverato da qualche giorno all’ospedale di Civitanova, dopo essere stato colpito da un malore improvviso. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi. A dare l’allarme erano stati i colleghi, che non lo avevano visto online in occasione dei colloqui con i genitori che si svolgono da remoto. In lutto la comunità di Trodica di Morrovalle, dove Massimiliano Stizza viveva.

Il dolore della scuola

«Il dirigente scolastico, i docenti, il personale tutto del Liceo scientifico Galileo Galilei di Macerata si uniscono al dolore dei familiari del professor Massimiliano Stizza, spentosi prematuramente questa mattina, a seguito di breve malattia – si legge nella nota diffusa sui social network dall’istituto scolastico dove insegnava il professore cinquantunenne il giorno della tragica notizia -. Con profondo cordoglio salutano un insegnante sempre cordiale nei rapporti e disponibile nei confronti degli studenti». Cordoglio anche da parte degli amici.