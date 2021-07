MORROVALLE - Tragico incidente nel pomeriggio a Morrovalle: ha perso la vita un motociclista di 44 anni. E' successo intorno alle 18 in contrada Castellano, dove, secondo un prima ricostruzione, il centauro ha perso il controllo della moto, è caduto ed è stato travolto da un'auto in transito. Immediato l'arrivo dei soccorritori che hanno anche allertato l'eliambulanza, ma purtroppo per l'uomo non c'era nulla da fare.

