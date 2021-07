Violento schianto alla rotatoria: due feriti, per un uomo serve l'eliambulanza

MACERATA - Grave incidente questa mattina a Macerata: due feriti, un uomo è stato portato dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Lo schianto è avvenuto intorno alle 11 nella rotatoria di via Tucci in zona Fontescodella dove si sono scontrare, per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale una Volkswagen Golf condotta da una donna ed una Opel Corsa con un uomo al volante.

É stato quest'ultimo ad avere la peggio: viste le condizioni è stato portato dall'eliambulanza all'ospedale di Torrette. La donna, in condizioni meno gravi, è stata portata all'ospedale di Macerata.

