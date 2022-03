Un’isola attrezzata per lo sport: spazio outdoor al parco Eleuteri. Presenti alla cerimonia anche Vezzali e Jury Chechi

MONTELUPONE - Una grande festa dello sport, ieri mattina a Montelupone, in presenza della sottosegretaria Valentina Vezzali e dell’ex campione olimpico Jury Chechi. Inaugurata la prima isola sportiva attrezzata a livello nazionale. Per l’occasione il parco Eleuteri è stato colorato con le divise dei piccoli atleti delle associazioni cittadine.

Una palestra a tutti gli effetti, con macchinari innovativi e omologati per resistere all’esterno, dove incontrarsi ed esercitarsi insieme, corredata di tutorial, visibili da Qr Code posti su ogni attrezzo, a cui hanno prestato il volto e la tecnica i testimonial di Sport e Salute Anzelika Savrajuk (ginnasta ucraina e bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012) e il campione Jury Chechi (plurimedagliato e olimpionico ai Giochi di Atlanta ’96) presente, come detto, alla cerimonia inaugurale.



A fare gli onori di casa il sindaco Rolando Pecora che ha coinvolto le scuole, Over 65 e associazioni sportive, per promuovere il progetto Sport nei Parchi, pensato da Sport e Salute Spa in collaborazione con Anci e realizzato con il Comune di Montelupone. «È una giornata di grande festa per noi - ha detto il primo cittadino -. Il nostro borgo è molto radicato sul territorio, siamo una piccola comunità, ma non appena abbiamo avuto la possibilità di accedere a questo progetto l’abbiamo subito colta al volo coinvolgendo le associazioni. L’Avis di Montelupone ha immediatamente risposto con entusiasmo e al sodalizio va il mio grandissimo ringraziamento perché ha dato un importante contributo alla realizzazione di questa isola attrezzata, cofinanziandola». «Lo sport - ha detto Vezzali - deve essere per tutti, di tutti e in tutti i luoghi del paese. Questo stiamo cercando di realizzarlo con Sport e Salute, mio braccio destro e operativo al Ministero». In merito all’esclusione della nazionale di calcio dai mondiali ha detto: «Il calcio ha bisogno di una serie di riforme per essere rilanciato. Domani (oggi, ndr) è previsto il primo tavolo con tutto il mondo istituzionale per prendere delle misure finalizzate a rilanciare il sistema». Ha espresso il suo ringraziamento a Montelupone il presidente e Ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli. Roberto Pella, vicepresidente vicario dell’Anci, ha sottolineato un aspetto: «La bellezza e l’importanza dell’isola attrezzata al parco Eleuteri è data dal coinvolgimento di tutta la comunità». Dal canto suo Jury Chechi, testimonial del progetto, ha aperto la mattinata manifestando l’importanza dello «sport gratuito e accessibile a tutti. Si sta facendo tanto e mi piace sottolineare come dall’anno prossimo sia stata inserita come obbligatoria a partire dalla scuola primaria anche l’educazione fisica». Anche Cechi ha risposto alle domande dei giornalisti sulla nazionale di calcio: «Se nelle squadre del campionato italiano 10 giocatori su 11 sono stranieri, credo sia necessaria una riflessione: bisogna valorizzare i vivai».

